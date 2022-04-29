Экс-глава Минрегионразвития потребовал «остановить» пропагандистов из-за их высказываний о ядерном ударе
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга и бывший министр регионального развития Игорь Албин обрушился с критикой на пропагандистов из-за их высказываний о ядерном ударе
Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга и бывший министр регионального развития Игорь Албин обрушился с критикой на пропагандистов из-за их высказываний о ядерном ударе.
«Твари и пропагандоны будут гореть в аду!», - так чиновник прокомментировал выступление главреда RT Маргариты Симоньян в эфире телевизионного ток-шоу. Пропагандистка говорила о ядерном ударе и начале третьей мировой войны в случае провала спецоперации в Украине.
«Или мы проигрываем на Украине, или начинается третья мировая. Лично я считают более реалистичным путь третьей мировой», - заявила Маргарита Симоньян. Телеведущий Владимир Соловьев с ней согласился и добавил, что «мы-то в рай, а они просто сдохнут».
«Владимир Владимирович, они многократно Вас обманули. Речь о наших детях и внуках! И о Ваших тоже! Остановите этих сволочей! Когда идёт [запрещенное слово], своих не ругают! Но и гордиться этим не стоит. В ядерной войне победителей не будет! Простите, друзья!», – написал Игорь Албин в своем телеграм-канале.