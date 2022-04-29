29 апреля 2022, 08:01
Экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева освободили по УДО
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет за вымогательство взятки, выйдет из колонии условно-досрочно. Соответствующее решение суд принял еще 27 апреля
Фото: Российская газета
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет за вымогательство взятки, выйдет из колонии условно-досрочно. Соответствующее решение суд принял еще 27 апреля.
«Интерфакс» сообщает, что Алексей Улюкаев выйдет на свободу до середины мая.
Экс-глава Минэкономразвития был осужден в декабре 2017 года на 8 лет по обвинению в вымогательстве взятки в размере 2 млн долларов у главы госкомпании «Роснефть» Игоря Сечина. Под арестом чиновник находился с 2016 года.
Своей вины в вымогательстве взятки Алексей Улюкаев не признал и заявил, что стал жертвой провокации.