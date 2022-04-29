В российских городах появились антиафиши звезд, которые выступили против спецоперации в Украине
В Красноярске, Петербурге и некоторых других городах неизвестные расклеили на автобусных остановках «афиши» российских звезд, которые выступили против проведения спецоперации в Украине. Некоторые артисты уже уехали из страны
В Красноярске, Петербурге и некоторых других городах неизвестные расклеили на автобусных остановках «афиши» российских звезд, которые выступили против проведения спецоперации в Украине. Некоторые артисты уже уехали из страны.
Так, на остановках расклеены плакаты с изображением певицы украинского происхождения Веры Брежневой, певицы Монеточки, рэперов Face (признан иностранным агентом) и Алишера Моргенштерна, блогера Николая Соболева, комиков Александра Долгополова и Данилы Поперечно, группы Little Big, актеров Данилы Козловского и Дениса Косякова.
Изображения артистов сопровождаются следующими подписями: «Предательство Родины — это вам не шутки!», «Клоун валит из России», «Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад», «За границей патриотизма».
Кадры с афишами артистов-«предателей» опубликовал телеграм-канал «Люди Z».