Роспотребнадзор рекомендовал властям приять меры по недопущению распространения холеры
Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила региональным властям рекомендацию усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры в стране. В санитарном ведомстве считают угрозу распространения этой болезни высоковероятной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила региональным властям рекомендацию усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры в стране. В санитарном ведомстве считают угрозу распространения этой болезни высоковероятной.
Руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны совместно с властями оценить готовность медицинских учреждений и лабораторий к выявлению больных холерой. Также ответственным лицам поручено составить перечень категорий граждан, которых необходимо привить от холеры.
К 1 июня необходимо обеспечить готовность «госпитальной базы, лабораторной базы и других медицинских организаций» к проведению противоэпидемических мероприятий на случай поступления больных холерой.
Региональным властям Роспотребнадзор особо рекомендовал проверить качество питьевой воды, а также проинформировать граждан о мерах профилактики заболевания.
Указанные рекомендации в первую очередь касаются Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областей, Краснодарского края и Крыма, сообщает РБК.