Меню
В мире
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
29 апреля 2022, 02:02

Польша на фоне спецоперации в Украине анонсировала масштабные военные учения близи границы

Минобороны Польши обратилось к гражданам страны с просьбой во время проведения военных учений не публиковать в интернете фото и видео, чтобы не раскрывать информацию о местонахождении войск. Учения стартуют 1 мая

Польша на фоне спецоперации в Украине анонсировала масштабные военные учения близи границы
Фото: u-f.ru

Польша на фоне спецоперации российской армии в Украине анонсировала масштабные военные учения в приграничных районах страны. Учения стартуют 1 мая.

Минобороны Польши обратилось к гражданам страны с просьбой во время проведения военных учений не публиковать в интернете фото и видео, чтобы не раскрывать информацию о местонахождении войск.

Ранее также стало известно, что войска США увеличили свою группировку на территории Польши на 1700 человек. Американские солдаты были направлены в страну в связи с «ростом напряженности вокруг Украины».

Материалы по теме
В Волгоградской области 11-летнего школьника поставили на учет из-за поста, «дискредитирующего армию»
Парламент Германии одобрил поставку в Украину тяжелого вооружения
Новые власти Херсонской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Сейчас на главной
Сначала коронавирус, теперь еще и холера
здравоохранение
Сначала коронавирус, теперь еще и холера
Глава Роспотребнадзора Анна Попова направила региональным властям рекомендацию усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры в стране. В санитарном ведомстве считают угрозу распространения этой болезни высоковероятной
Шереметьевский профсоюз сообщил о готовящемся увольнении 50 пилотов SSJ100
авиакомпании
Шереметьевский профсоюз сообщил о готовящемся увольнении 50 пилотов SSJ100
Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил, что из-за перевода самолетов Sukhoi Superjet в авиакомпанию «Россия» без работы могут остаться 50 пилотов «Аэрофлота»
ФСБ хочет знать данные пользователей криптобиржи
криптовалюта
ФСБ хочет знать данные пользователей криптобиржи
ФСБ России предложила обязать криптобиржи предоставлять ведомству данные своих пользователей. Об этом говорится в отзыве спецслужбы на законопроект о регулировании криптовалют, который был разработан Минфином РФ
Общество
Вузы примут детей ветеранов боевых действий на льготных условиях
Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает льготное поступление в вузы детей ветеранов боевых действий, погибших или получивших инвалидность в ходе выполнения боевых задач за пределами РФ
Илон Маск заявил, что купит Coca-Cola и «вернет в нее кокаин»
Илон Маск
Илон Маск заявил, что купит Coca-Cola и «вернет в нее кокаин»
Американский миллиардер Илон Маск после покупки соцсети Twitter заявил, что готов купить еще и компанию Coca-Cola. Если сделка состоится, то бизнесмен «вернет в нее кокаин»
Парламент Германии одобрил поставку в Украину тяжелого вооружения
война на украине
Парламент Германии одобрил поставку в Украину тяжелого вооружения
Против поставок тяжелого вооружения в Украину выступили депутаты правой партии ADG. Парламентарии считают, что таким образом Германия может оказаться втянутой в ядерный конфликт
Власти Армении отменили антиковидные ограничения для российских туристов
туризм
Власти Армении отменили антиковидные ограничения для российских туристов
Российским путешественникам не придется предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Также в Армении с 3 мая отменяется масочный режим в закрытых помещениях
Власти США решили продать арестованные яхты российских олигархов
яхты
Власти США решили продать арестованные яхты российских олигархов
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с призывом к президенту Джо Байдену начать продавать яхты российских олигархов, которые были арестованы в рамках санкций
Общество
В Госдуму внесли законопроект, который разрешит школьникам пересдавать ЕГЭ в течение месяца
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который разрешит выпускникам школ пересдавать Единый государственный экзамен в течение месяца, если их не устроила оценка
Красноярские депутаты проголосовали за изъятие у Украины «излишков урожая»
урожай
Красноярские депутаты проголосовали за изъятие у Украины «излишков урожая»
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края «почти единогласно» утвердили постановление об «экспроприации излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона»
Франция арестоваля виллы Кирилла Шамалова, Олега Дерипаски и Мусы Бажаева
антироссийские санкции
Франция арестоваля виллы Кирилла Шамалова, Олега Дерипаски и Мусы Бажаева
В списке арестованного имущества оказалась вилла в Биаррице, связанная с бизнесменом Кириллом Шамаловым. Его российские СМИ называют бывшим мужем младшей дочери президента России Катерины Тихоновой
Минфин оценил дефицит федерального бюджета в текущем году в 1,6 трлн рублей
федеральный бюджет
Минфин оценил дефицит федерального бюджета в текущем году в 1,6 трлн рублей
«Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам — не хватит», - заявил глава ведомства
Миллиардер Аркадий Ротенберг из-за санкций перенаправил свою яхту Rahil в Россию
яхты
Миллиардер Аркадий Ротенберг из-за санкций перенаправил свою яхту Rahil в Россию
65-метровая яхта Rahil, которую американский Forbes связывает с Аркадием Ротенбергом, вышла из порта Стамбула и направилась по Черному морю в сторону России, сообщает «Агентство» со ссылкой на сервис Marine Traffic
ФСИН рассмотрит предложение трудоустроить осужденных IT-специалистов
IT-специалисты
ФСИН рассмотрит предложение трудоустроить осужденных IT-специалистов
Российские регионы обратились к руководству ФСИН с предложением привлечь к работе в коммерческих компаниях IT-специалистов, которые отбывают наказание в исправительных центрах
Возмести ущерб и спи спокойно
налоги
Возмести ущерб и спи спокойно
Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, которые позволили бы отменить уголовную ответственность по некоторым налоговым преступлениям. Речь идет о случаях, когда обвиняемые полностью возместили ущерб
Авторская колонка
Фантазии и реальности нынче пересекаются самым замысловатым образом
Последние недели реальность вокруг меня трещит по швам. Правда перемешивается с вымыслом, самые сюрреалистические сюжеты оказываются правдой, Пелевин нервно курит в сторонке в обнимку с томиком Омон Ра
Бирман Вероника
«Что? Где? Когда?» и Георгий Жуков
реабилитация нацизма
«Что? Где? Когда?» и Георгий Жуков
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста и знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Поводом стал его пост про советского военного начальника Георгия Жукова
Осужденного в США на 20 лет летчика Ярошенко обменяли на американского студента
арест россиян за границей
Осужденного в США на 20 лет летчика Ярошенко обменяли на американского студента
Россия обменяла осужденного американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме с 2011 года