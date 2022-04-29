29 апреля 2022, 02:02
Польша на фоне спецоперации в Украине анонсировала масштабные военные учения близи границы
Минобороны Польши обратилось к гражданам страны с просьбой во время проведения военных учений не публиковать в интернете фото и видео, чтобы не раскрывать информацию о местонахождении войск. Учения стартуют 1 мая
Фото: u-f.ru
Польша на фоне спецоперации российской армии в Украине анонсировала масштабные военные учения в приграничных районах страны. Учения стартуют 1 мая.
Минобороны Польши обратилось к гражданам страны с просьбой во время проведения военных учений не публиковать в интернете фото и видео, чтобы не раскрывать информацию о местонахождении войск.
Ранее также стало известно, что войска США увеличили свою группировку на территории Польши на 1700 человек. Американские солдаты были направлены в страну в связи с «ростом напряженности вокруг Украины».