Шереметьевский профсоюз сообщил о готовящемся увольнении 50 пилотов SSJ100
Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил, что из-за перевода самолетов Sukhoi Superjet в авиакомпанию «Россия» без работы могут остаться 50 пилотов «Аэрофлота»
Шереметьевский профсоюз летного состава сообщил, что из-за перевода самолетов Sukhoi Superjet в авиакомпанию «Россия» без работы могут остаться 50 пилотов «Аэрофлота».
Глава профсоюза Игорь Дельдюжов рассказал РБК, что «Аэрофлот» планирует сократить 50 летчиков, которые специализируются на управлении отечественными самолетами SSJ100. В организации отметили, что этим пилотам не нашлось работы в авиакомпании «Россия», которой «Аэрофлот» передает «суперджеты» в рамках новой стратегии.
По данным Шереметьевского профсоюза, сейчас на самолетах SSJ, которые эксплуатирует «Россия», летают более 130 командиров воздушных судов, 140 вторых пилотов и 22 стажера. Перевозчик готов принять на работу еще несколько пилотов Superjet из «Аэрофлота», однако свободных вакансий для 50 летчиков нет.
В самом «Аэрофлоте» опровергли информацию о сокращении 50 летчиков «суперджетов». В компании заявили, что в «России» в рамках ввода отечественных самолетов сформирован новый летный отряд, а по состоянию на начало мая останется трудоустроить восемь первых пилотов и 15-17 вторых пилотов.