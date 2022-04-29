ФСБ просит обязать криптобиржи предоставлять силовикам данные пользователей
ФСБ России предложила обязать криптобиржи предоставлять ведомству данные своих пользователей. Об этом говорится в отзыве спецслужбы на законопроект о регулировании криптовалют, который был разработан Минфином РФ
ФСБ России предложила обязать криптобиржи предоставлять ведомству и другим правоохранительным органам данные своих пользователей. Об этом говорится в отзыве спецслужбы на законопроект о регулировании криптовалют, который был разработан Минфином РФ. Министерство позицию ФСБ поддержало, сообщают «Известия».
Также спецслужба выступила за согласование требований к хранению и защите информации об обороте криптовалют с уполномоченными органами.
В свою очередь в отзыве МВД на законопроект о регулировании виртуальных валют говорится, что документ Минфина в полной мере описывает порядок исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалюты, а также создания кошелька для хранения арестованных или конфискованных активов.
Федеральная налоговая служба (ФНС) со своей стороны предложила ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии.
Напомним, что до начала спецоперации российской армии в Украине Центральный банк предлагал полностью запретить криптовалюту в России и операции с ними. По данным СМИ, запрет лоббировала ФСБ, чтобы приостановить финансирование независимых журналистов и оппозиционеров с помощью криптовалюты.
После введения Западом масштабных санкций из-за спецоперации в Украине российские власти пересмотрели свое отношение к виртуальным валютам, которые сейчас являются одним из способов обхода ограничений.