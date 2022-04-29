Сотрудники новосибирского завода, принадлежащего Артему Чайке, жалуются на принуждение к увольнению
Крупнейший в России производитель нерудных материалов Камнереченский завод в Новосибирске объявил об уходе на простой. Это предприятие принадлежит «РЖД» и сыну экс-генпрокурора Юрия Чайки Артему Чайке
Крупнейший в России производитель нерудных материалов Камнереченский завод в Новосибирске объявил об уходе на простой. Это предприятие принадлежит «РЖД» и сыну экс-генпрокурора Юрия Чайки Артему Чайке.
The Insider (издание признано иностранным агентом) сообщает, что после введения режима простоя сотни работников остались без работы. Люди жалуются, что их угрозами вынуждают писать заявления об увольнении по собственному желанию вместо официального сокращения с выплатой компенсации. Начальство заявляет работникам, что они «должны уйти сами и по-хорошему», так как заводу нужны деньги на модернизацию, а официальные сокращения - это лишние траты.
Между тем, на сайте Камнереченского завода сообщается, что предприятие «работает стабильно», и там же опубликованы вакансии.
Издание «Новосибирск Online» сообщает, что представители управляющей компании (сотрудники называют их «безопасниками из Москвы») уже несколько дней как приглашают работников на беседу и просят их написать заявление об уходе по соглашению сторон. Тем, кто согласился, обещают выплатить два оклада в размере 5–10 тысяч рублей и премию за январь.
Сами работники требуют официального сокращения и просят не оклад, а среднемесячную зарплату за два месяца. Однако многие все же не выдерживают давления и соглашаются на условия начальства.
Владельцем завода нерудных материалов является ООО «Управляющая компания ПНК», учредителем которого является Артем Чайка. Ему принадлежит доля в 75%, а РЖД - 25%.