29 апреля 2022, 00:03
«Единая Россия» предложила принимать в вузы детей ветеранов боевых действий на льготных условиях
Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает льготное поступление в вузы детей ветеранов боевых действий, погибших или получивших инвалидность в ходе выполнения боевых задач за пределами РФ
Фото: pravda-nn.ru
Депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предусматривает льготное поступление в вузы детей ветеранов боевых действий, погибших или получивших инвалидность в ходе выполнения боевых задач за пределами РФ.
Также на льготное поступление в университеты могут рассчитывать дети Героев России.
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает выделить 10-процентную квоту в вузах для детей ветеранов боевых действий. В рамках такой квоты будет отдельный конкурс, а во многие вузы дети смогут пройти без вступительных испытаний.
В «Единой России» отметили, что данные поправки необходимо принять в кратчайшие сроки, чтобы дети ветеранов смогли воспользоваться льготами уже в этом году.