Пропагандист Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты»
Владимир Соловьев заявил, что в Екатеринбурге находится «центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей». Губернатор Свердловской области возмутился
Телеведущий Владимир Соловьев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поссорились из-за нелестного высказывании пропагандиста о Екатеринбурге.
Так, 27 апреля в эфире программы «Полный контакт» Владимир Соловьев в беседе с полпредом президента в Уральском ФО Владимиром Якушевым заявил, что в Екатеринбурге находится «центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей». Телеведущий добавил, что у некоторых уральцев в головах «такой мусор», что его «прям чистить и чистить».
Полпред Якушев с такой оценкой Соловьева согласился.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, напротив, призвал пропагандиста «следить за языком» и назвал екатеринбуржцев «свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить людьми», которые «по-настоящему, а не напоказ, любят свой город и свою страну».
Владимир Соловьев не остановился и в новом выпуске «Полного контакта» обвинил Евгения Куйвашева в угрозах «по понятиям». «Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? <…> Это что вот сейчас было - «следить за языком»? Ты мне стрелку что ли забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских», - возмутился телеведущий.
Ответ главы Свердловской области на последние заявления Соловьева пока не последовал.
Напомним, что в 2019 году Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «городом бесов». Телеведущему не понравилось, что жители города выступили против строительства храма в парке.