В Волгоградской области 11-летнего школьника поставили на учет из-за поста, «дискредитирующего армию»
В Камышине Волгоградской области сотрудники местной полиции поставили на профилактический учет 11-летнего школьника, который якобы «распространял в сети информацию, направленную на дискредитацию вооруженных сил РФ»
В Камышине Волгоградской области сотрудники местной полиции поставили на профилактический учет 11-летнего школьника, который якобы «распространял в сети информацию, направленную на дискредитацию вооруженных сил РФ».
Школьника поставили на учет в ходе профилактического мероприятия «Твой выбор».
В полиции Камышина сообщили, что целью мероприятия была нейтрализация попыток вовлечения несовершеннолетних граждан в «деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей суицидальное поведение и насилие в образовательных организациях».
По итогам профилактического мероприятия силовики выявили и заблокировали в соцсетях «13 контентов противоправной, суицидальной, экстремистской направленности, пропагандирующих криминальные субкультуры».