Илон Маск заявил, что купит Coca-Cola и «вернет в нее кокаин»
Американский миллиардер Илон Маск после покупки соцсети Twitter заявил, что готов купить еще и компанию Coca-Cola. Если сделка состоится, то бизнесмен «вернет в нее кокаин»
Американский миллиардер Илон Маск после покупки соцсети Twitter заявил, что готов купить еще и компанию Coca-Cola. Если сделка состоится, то бизнесмен «вернет в нее кокаин».
«Следующей я покупаю Coca-Cola, чтобы вернуть в нее кокаин», - написал Илон Маск в своем Twitter.
25 апреля совет директоров соцсети Twitter одобрил соглашение о продаже компании основателю Tesla и SpaceX Илону Маску. Стоимость сделки составила 44 млрд долларов.
Рыночная стоимость компании Coca-Cola составляет 284,2 млрд долларов, а состояние Илона Маска эксперты Forbes оценивают сейчас в 240 млрд долларов.
Отметим, что в состав сиропа, который лежит в основе популярного газированного напитка, в XIX веке входил экстракт листьев коки, содержавший родственный кокаину алкалоид. К 1929 году экстракция алкалоида экгонина была усовершенствована, а его концентрация в конечном продукте сократилась до минимума. Согласно официальной позиции компании Coca-Cola, кокаина в составе газировки никогда не было.