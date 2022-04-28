28 апреля 2022, 14:51
Парламент Германии одобрил поставку в Украину тяжелого вооружения
Против поставок тяжелого вооружения в Украину выступили депутаты правой партии ADG. Парламентарии считают, что таким образом Германия может оказаться втянутой в ядерный конфликт
Фото: angi.ru
Депутаты парламента Германии приняли законопроект, который разрешает поставку тяжелого вооружения и сложных оружейных систем в Украину.
По данным издания DW, против поставок тяжелого вооружения в Украину выступили депутаты правой партии ADG. Парламентарии считают, что таким образом Германия может оказаться втянутой в ядерный конфликт.
Тем не менее, решение о поставках вооружения было принято большинством голосов. Кроме того, Германия направит своих солдат в страны Восточной Европы для усиления присутствия НАТО.
Немецкие власти также планируют призывать российских солдат сложить оружие и предлагать им убежище в Германии и ЕС.