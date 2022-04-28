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28 апреля 2022, 14:21

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в торговом центре Симферополя

По данным ФСБ, мужчина на допросе признался, что готовил взрыв и поджог в симферопольском торговом центре «по указанию националистов полка „Азов“ (организация признана экстремистской и запрещена в России)»

В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в торговом центре Симферополя
Фото: НТВ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму подозреваемого в подготовке теракта в торговом центре в Симферополе.

В центре общественных связей ведомства сообщили «Интерфаксу», что подозреваемым оказался бывший военнослужащий морской пехоты Украины и «сторонник неонацизма».

По данным ФСБ, мужчина на допросе признался, что готовил взрыв и поджог в симферопольском торговом центре «по указанию националистов полка „Азов“ (организация признана экстремистской и запрещена в России)».

По месту жительства подозреваемого, силовики изъяли самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления, а также экстремистскую литературу и «переписку с украинскими радикалами», в которой шло обсуждение теракта в Симферополе.

В отношении бывшего морпеха возбудили уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту и незаконного хранения взрывных устройств.

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