Московский суд оштрафовал Twitter на 3 млн рублей за неудаление инструкции по изготовлению «коктейля Молотова»
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 3 млн рублей за отказ удалить публикацию, в которой содержалась подробная инструкция по изготовлению «коктейлей Молотова»
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 3 млн рублей за отказ удалить публикацию, в которой содержалась подробная инструкция по изготовлению «коктейлей Молотова».
Соцсеть признали виновной в нарушении статьи Административного кодекса о неудалении ресурсов с запрещенной информацией. Суд также признал Twitter виновным в неисполнении требований судов Новосибирской области и Чеченской республики удалить публикацию с изображением свастики и лозунга, «приравнивающего россиян к фашистам».
Адвокат Олег Володин, который представлял интересы Twitter, требовал прекратить разбирательство в отношении соцсети. Защитник отметил, что Роскомнадзор заблокировал сервис в России, а его записи теперь недоступны для российских пользователей. Следовательно, действия соцсети «являются малозначительным деянием».