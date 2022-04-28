Власти США решили продать арестованные яхты российских олигархов
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с призывом к президенту Джо Байдену начать продавать яхты российских олигархов, которые были арестованы в рамках санкций
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с призывом к президенту Джо Байдену начать продавать яхты российских олигархов, которые были арестованы в рамках санкций.
По данным The New York Times, данный документ поддержали 417 конгрессменов. Восемь человек проголосовали против.
Законопроект призывает президента Джо Байдена создать межведомственную рабочую группу, которая должна будет определить законные и конституционные механизмы для изъятия и использования арестованных российских активов. Конгрессмены считают, что арестованные яхты и виллы необходимо продать, а вырученные средства передать Украине.
Издание отмечает, что Белый дом может поддержать инициативу конгрессменов. Ранее советник президента по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что цель ареста активов российских олигархов состоит не в том, чтобы однажды вернуть их обратно владельцам, а в том, чтобы «найти им лучшее применение».
Продажа арестованных яхт российских олигархов также позволит США и Евросоюзу избежать дополнительных расходов на их содержание, которые могут составить десятки миллионов евро.