В Госдуму внесли законопроект, который разрешит школьникам пересдавать ЕГЭ в течение месяца
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который разрешит выпускникам школ пересдавать Единый государственный экзамен в течение месяца, если их не устроила оценка
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, который разрешит выпускникам школ пересдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в течение месяца, если их не устроила оценка.
Документ подготовили депутаты фракции «Новые люди». Они ссылаются на данные соцопросов, согласно которым 20% россиян, выступающих против формата ЕГЭ, считают экзамен «слишком большой нагрузкой на детей». Еще 13% респондентов заявили, что результаты ЕГЭ «недостаточно отражают знания школьников», сообщает «КоммерсантЪ».
Директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин назвал предложение «Новых людей» непродуманным. Эксперт отмети, что от сдачи ЕГЭ до апелляции школьника пройдет слишком много времени, поэтому он не успеет пересдать экзамен.
В Рособрнадзоре инициативу депутатов также не поддержали.