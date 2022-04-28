28 апреля 2022, 11:59
Компания-владелец брендов Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss и Burberry объявила об уходе из России
Косметический концерн Coty объявил об уходе с российского рынка из-за спецоперации в Украине и санкций. Концерну принадлежат бренды Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Burberry, Miu Miu, Tiffany & Co, Max Factor, Lacoste и другие
Фото: РИА Новости
Косметический концерн Coty объявил об уходе с российского рынка из-за спецоперации в Украине и санкций.
Концерну принадлежат бренды Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Burberry, Miu Miu, Tiffany & Co, Max Factor, Lacoste и другие.
Представитель Coty сообщил агентству Reuters, что по итогам 2021 года на российский рынок пришлось 3% продаж.
Напомним, что с начала спецоперации в Украине российский рынок покинули уже более 750 иностранных компаний.