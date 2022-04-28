Экс-главу Сахалина Александра Хорошавина приговорили к 15 годам по второму уголовному делу
Суд Южно-Сахалинска 28 апреля приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу. Суд также назначил ему штраф в размере 500 млн рублей
Суд Южно-Сахалинска 28 апреля приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу. Суд также назначил ему штраф в размере 500 млн рублей.
Согласно материалам следствия, в 2014 году губернатор Александр Хорошавин и участники организованной им преступной группы получили 100 млн рублей от людей, которые планировали баллотироваться в депутаты городской думы Южно-Сахалинска.
Помимо Александра Хорошавина по этому делу также проходит бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Ему суд назначил 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строго режима. Еще два обвиняемых находятся в международном розыске.
В 2018 году Александра Хорошавина приговорили к 13 годам колонии по делу о получении взяток в особо крупном размере от бизнесменов. Своей вины чиновник не признал.