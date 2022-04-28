Красноярские депутаты проголосовали за изъятие у Херсонской области Украины «излишков урожая»
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края «почти единогласно» утвердили постановление об «экспроприации излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона»
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края «почти единогласно» утвердили постановление об «экспроприации излишков прошлогоднего и нынешнего урожая фермеров Херсонского региона».
Сибирские парламентарии предлагают вывезти зерно из Херсонской области Украины, которую частично взяли под свой контроль Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации.
В постановлении отмечается, что в условиях нехватки продовольствия из-за антироссийских санкций «экспроприация станет одним из инструментов оказания помощи малым формам хозяйствования, потребительским кооперативам», сообщает «Новая газета».
Примечательно, что на официальном портале правовой информации Красноярского края документов об изъятии «излишков» урожая у Херсонской области Украины не опубликовано.
Глава комитета агропромышленной политики парламента Красноярского края, единоросс Владислав Зырянов в свою очередь заявил, что экспроприация может затронуть и другие регионы Украины, которые находятся под контролем российской армии.
По данным Минобороны России, войска взяли под контроль всю Херсонскую область, а также части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины.