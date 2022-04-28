Власти Франции арестовали виллы Кирилла Шамалова, Олега Дерипаски и Мусы Бажаева
В списке арестованного имущества оказалась вилла в Биаррице, связанная с бизнесменом Кириллом Шамаловым. Его российские СМИ называют бывшим мужем младшей дочери президента России Катерины Тихоновой
Минфин Франции сообщил об аресте трех вилл на юге страны, которые принадлежат состоятельным российским гражданам.
В списке арестованного имущества оказалась вилла в Биаррице, связанная с бизнесменом Кириллом Шамаловым. Его российские СМИ называют бывшим мужем младшей дочери президента России Катерины Тихоновой. Особняк был куплен незадолго до свадьбы.
Также арестована вилла «Геркулес» в Сен-Тропе, которая принадлежит миллиардеру Олегу Дерипаске, сообщает телеграм-канал «Агентство.Новости».
Третья вилла носит название «Трианон» и располагается рядом с коммуной Сен-Жан-Кап-Ферра на Ривьере. Дом представляет собой копию дворца в Версальском парке. СМИ сообщают, что этим особняком владеет предприниматель чеченского происхождения, председатель совета директоров «Русской платины» и владелец концерна «Группа Альянс» Муса Бажаев.
Ранее во Франции в рамках исполнения антироссийских санкций были арестованы вилла миллиардера Бориса Ротенберга, находящуюся между Монако и Ниццей; дома Олега Дерипаски в центре Парижа и Сен-Тропе; недвижимость владельца группы ЕСН и «Комсомольской правды» Григория Березкина в Куршевеле; виллу на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра Светланы Чешинской - дочери бывшего министра хлебопродуктов РСФСР Леонида Чешинского и матери Валерия Чешинского, владельца «Русской продовольственной компании».