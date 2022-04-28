Минфин оценил дефицит федерального бюджета в текущем году в 1,6 трлн рублей
«Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам — не хватит», - заявил глава ведомства
Дефицит федерального бюджета России в 2022 году составит как минимум 1,6 триллиона рублей. Соответствующее заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.
«Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам — не хватит», - заявил глава ведомства, слова которого приводит «Интерфакс».
Чиновник сообщил, что выпадающие доходы планируется покрывать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, объемы отсрочки 1,1 трон и 540 млрд рублей во втором и третьем квартале будут компенсированы дополнительными расходами в текущем году из федерального бюджета государственным внебюджетным фондам.
Окончательный размер дефицита бюджета будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства и мер поддержки экономики в условиях санкций.