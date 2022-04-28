Меню
Экономика
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
28 апреля 2022, 02:12

Итальянская компания Eni согласилась оплачивать российский газ в рублях

Одновременно с этим Eni направила запрос властям Италии и Евросоюза по поводу того, сможет ли компания использовать счет в российском банке для оплаты топлива. Ближайший платеж итальянская компания должна произвести в мае

Итальянская компания Eni согласилась оплачивать российский газ в рублях
Фото: news.rambler.ru

Итальянская компания Eni согласилась открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты поставленного из России газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Одновременно с этим Eni направила запрос властям Италии и Евросоюза по поводу того, сможет ли компания использовать счет в российском банке для оплаты топлива. Ближайший платеж итальянская компания должна произвести в мае.

Напомним, что в Евросоюзе требование Москвы оплачивать поставленный газ в рублях назвали нарушением санкций.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оплачивать российский газ в рублях согласились 10 европейских компаний, а четыре их них уже произвели оплату. При этом Финляндия, Болгария и Польша уже отказались от выполнения условий Москвы. В последние две страны «Газпром» уже приостановил поставку газа.

Материалы по теме
Финляндия отказалась открывать счет в Газпромбанке и платить за газ рублями
Десять европейских стран согласились платить за газ в рублях и открыли счета в Газпромбанке
Австрия согласилась оплачивать поставки российского газа в рублях
Сейчас на главной
Минфин оценил дефицит федерального бюджета в текущем году в 1,6 трлн рублей
федеральный бюджет
Минфин оценил дефицит федерального бюджета в текущем году в 1,6 трлн рублей
«Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам — не хватит», - заявил глава ведомства
Миллиардер Аркадий Ротенберг из-за санкций перенаправил свою яхту Rahil в Россию
яхты
Миллиардер Аркадий Ротенберг из-за санкций перенаправил свою яхту Rahil в Россию
65-метровая яхта Rahil, которую американский Forbes связывает с Аркадием Ротенбергом, вышла из порта Стамбула и направилась по Черному морю в сторону России, сообщает «Агентство» со ссылкой на сервис Marine Traffic
ФСИН рассмотрит предложение трудоустроить осужденных IT-специалистов
IT-специалисты
ФСИН рассмотрит предложение трудоустроить осужденных IT-специалистов
Российские регионы обратились к руководству ФСИН с предложением привлечь к работе в коммерческих компаниях IT-специалистов, которые отбывают наказание в исправительных центрах
Возмести ущерб и спи спокойно
налоги
Возмести ущерб и спи спокойно
Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, которые позволили бы отменить уголовную ответственность по некоторым налоговым преступлениям. Речь идет о случаях, когда обвиняемые полностью возместили ущерб
Авторская колонка
Фантазии и реальности нынче пересекаются самым замысловатым образом
Последние недели реальность вокруг меня трещит по швам. Правда перемешивается с вымыслом, самые сюрреалистические сюжеты оказываются правдой, Пелевин нервно курит в сторонке в обнимку с томиком Омон Ра
Бирман Вероника
«Что? Где? Когда?» и Георгий Жуков
реабилитация нацизма
«Что? Где? Когда?» и Георгий Жуков
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста и знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Поводом стал его пост про советского военного начальника Георгия Жукова
Осужденного в США на 20 лет летчика Ярошенко обменяли на американского студента
арест россиян за границей
Осужденного в США на 20 лет летчика Ярошенко обменяли на американского студента
Россия обменяла осужденного американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме с 2011 года
Россия вышла из состава Всемирной туристической организации ООН
туризм
Россия вышла из состава Всемирной туристической организации ООН
ЮНВТО оказывает помощь международному туризму, занимается укреплением дружеских и культурных связей, а также научно-исследовательской работой в сфере туризма
Россию из-за санкций в ближайшие годы ждет «очень сложная ситуация»
экономика россии
Россию из-за санкций в ближайшие годы ждет «очень сложная ситуация»
В своем выступлении на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Алексей Кудрин заявил, что сейчас российская экономика переживает непростой период, а ее падение по итогам 2022 года составит 8,8%
Бизнес
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Азербайджан, Казахстан, Армению и Азербайджан до конца октября
«Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов в страны ближнего зарубежья - Азербайджан, Казахстан, Армению и Азербайджан. Полеты приостановлены до 29 октября текущего года
Десять европейских стран согласились платить за газ в рублях
поставки газа в европу
Десять европейских стран согласились платить за газ в рублях
Кто из европейцев согласился на условия Москвы в вопросе оплаты газа рублями, агентство не уточняет. Ранее стало известно, что Польша и Болгария платить в российской валюте через Газпромбанк отказались, а Венгрия и Австрия – согласились
«Тревожные ощущения наступающей тьмы»
александр шестун
«Тревожные ощущения наступающей тьмы»
28 апреля в 10:30 Домодедовский суд Подмосковья начнет рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Шестуна по угрозам и оскорблению представителей власти. Для участия в процессе политик из ИК-6 Бежецк уже этапирован в СИЗО города Каширы
Вице-президент «Газпромбанка» уехал в Украину и вступил в ряды теробороны
война на украине
Вице-президент «Газпромбанка» уехал в Украину и вступил в ряды теробороны
«Я больше не мог находиться в России. По национальности я украинец, родился в Ахтырке, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние», - заявил топ-менеджер
В Госавтоинспекции назвали МКАД самой опасной магистралью столицы
ДТП
В Госавтоинспекции назвали МКАД самой опасной магистралью столицы
В тройку самых опасных магистралей Москвы также вошли Варшавское шоссе и Калужское шоссе. Точную статистику по количеству ДТП со смертельным исходом ведомство не приводит
IIHF лишила Россию права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 года
хоккей
IIHF лишила Россию права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 года
В целях обеспечения безопасности и благополучия игроков, болельщиков, СМИ и официальных лиц, совет организации принял решение отозвать у России право на проведение ЧМ-2023 по хоккею
«Экстремальные времена требуют экстремальных решений»
антироссийские санкции
«Экстремальные времена требуют экстремальных решений»
Соратники Алексея Навального список российских чиновников и публичных лиц, против которых они предложили Западу ввести персональные санкции. Всего в этом списке 6 тысяч человек, который оппозиционеры считают причастными к коррупции
Минцифры попросило IT-компании заняться созданием отечественного аналога App Store и Google Pay
App Store
Минцифры попросило IT-компании заняться созданием отечественного аналога App Store и Google Pay
Разрабатывать его будет компания VK, а бета-версию магазина мобильных приложений планируется запустить до конца мая текущего года, сообщил глава ведомства Максут Шадаев
Российские магазины Zara могут возобновить работу уже 1 мая
торговля
Российские магазины Zara могут возобновить работу уже 1 мая
Предполагается, что магазины Zara в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге и других российских городах возобновят свою работу 1 мая. Работать торговые точки будут в штатном режиме – с 10.00 до 22.00