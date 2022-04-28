Итальянская компания Eni согласилась оплачивать российский газ в рублях
Одновременно с этим Eni направила запрос властям Италии и Евросоюза по поводу того, сможет ли компания использовать счет в российском банке для оплаты топлива. Ближайший платеж итальянская компания должна произвести в мае
Итальянская компания Eni согласилась открыть рублевый счет в Газпромбанке для оплаты поставленного из России газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Одновременно с этим Eni направила запрос властям Италии и Евросоюза по поводу того, сможет ли компания использовать счет в российском банке для оплаты топлива. Ближайший платеж итальянская компания должна произвести в мае.
Напомним, что в Евросоюзе требование Москвы оплачивать поставленный газ в рублях назвали нарушением санкций.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что оплачивать российский газ в рублях согласились 10 европейских компаний, а четыре их них уже произвели оплату. При этом Финляндия, Болгария и Польша уже отказались от выполнения условий Москвы. В последние две страны «Газпром» уже приостановил поставку газа.