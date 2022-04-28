Миллиардер Аркадий Ротенберг из-за санкций перенаправил свою яхту Rahil в Россию
65-метровая яхта Rahil, которую американский Forbes связывает с Аркадием Ротенбергом, вышла из порта Стамбула и направилась по Черному морю в сторону России, сообщает «Агентство» со ссылкой на сервис Marine Traffic
Миллиардер и друг президента России Аркадий Ротенберг решил взять пример с олигархов, которые решили защитить свои роскошные яхты от западных санкций в «родной гавани».
65-метровая яхта Rahil, которую американский Forbes связывает с Аркадием Ротенбергом, вышла из порта Стамбула и направилась по Черному морю в сторону России, сообщает «Агентство» со ссылкой на сервис Marine Traffic.
Расследовательский проект OCCRP в 2016 году сообщал, что официальным владельцем яхты Rahil является партнер Аркадия Ротенберга Григорий Баевский. Однако еще в 2018 году сайт Superyachtfan назвал реальным владельцем судна именно «близкого друга Владимира Путина».
Представители бизнесмена неоднократно отрицали, что он владеет этой яхтой.
Напомним, что из-за санкций свои яхты уже переправили в Россию глава «Северстали» Алексей Мордашов (его яхта Nord сейчас находится во Владивостоке) и миллиардер Олег Дерипаска (он переправил три своих яхты на курорты Краснодарского края).