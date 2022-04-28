ФСИН рассмотрит предложение коммерческих компаний нанять осужденных IT-специалистов
Российские регионы обратились к руководству ФСИН с предложением привлечь к работе в коммерческих компаниях IT-специалистов, которые отбывают наказание в исправительных центрах
Российские регионы обратились к руководству ФСИН с предложением привлечь к работе в коммерческих компаниях IT-специалистов, которые отбывают наказание в исправительных центрах. Работать осужденным «айтишникам» предлагается удаленно.
Замдиректора ФСИН Александр Хабаров в ходе конференции «Импортонезависимость» в Новосибирске сообщил, что коммерческие компании интересуются теми, кто был осужден к исправительным работам. По его словам, IT-специалистов там немного, но на них есть спрос. В ведомстве пообещали в таком случае не задействовать «айтишников» на других работах, где обычно работают осужденные.
Согласно законодательству, осужденные в исправительных центрах могут работать в пределах одного региона, но формат удаленной работы позволит им трудиться в компании, которая находится в другом регионе, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Напомним, что по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, с начала спецоперации в Украине из России эмигрировали 50-70 тысяч IT-специалистов.