В России могут отменить уголовную ответственность за некоторые налоговые преступления
Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, которые позволили бы отменить уголовную ответственность по некоторым налоговым преступлениям. Речь идет о случаях, когда обвиняемые полностью возместили ущерб
Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, которые позволили бы отменить уголовную ответственность по некоторым налоговым преступлениям. Речь идет о случаях, когда обвиняемые полностью возместили ущерб.
Изменения в действующее законодательство должны предусматривать вынесение Следственным комитетом постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по статьям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты фигурантом дела недоимки, пеней и штрафов.
Также поправки должны предполагать сокращение сроков давности привлечения к уголовной ответственности граждан по квалифицированным составам указанных преступлений.
Поручение главы государства должно быть выполнено до 1 июня 2022 года. Ответственными за его исполнение назначены Верховный суд, Генпрокуратура и другие органы.