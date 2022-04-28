Финляндия отказалась открывать счет в Газпромбанке и платить за газ рублями
Правительство Финляндии объявило об отказе оплачивать в рублях российский газ с помощью открытия счета в Газпромбанке. Страна сослалась на решение Еврокомиссии, которая сочла оплату поставок топлива рублями нарушением контрактов
Правительство Финляндии объявило об отказе оплачивать в рублях российский газ с помощью открытия счета в Газпромбанке. Страна сослалась на решение Еврокомиссии, которая сочла оплату поставок топлива рублями нарушением контрактов.
Министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен заявила, что Финляндия не согласится на платежи в рублях.
Чиновница также выразила мнение, что российские власти таким образом намерены разделить европейские страны и «установить над ними контроль».
Решение финского правительства передали энергетической компании Gasum, которая владеет контрактом на поставку газа из России.
Платить за российский газ в рублях также отказались Франция, Германия, Великобритания, Польша и Болгария. В последние две страны «Газпром» уже приостановил поставки топлива.