Гособвинение запросило для полковника-миллиардера из МВД 17 лет по новому обвинению в получении взяток
Прокуратура запросила для бывшего главы управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, известного как полковник-миллиардер, 17 лет колонии строгого режима по новому обвинению в получении взяток
Прокуратура запросила для бывшего главы управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, известного как полковник-миллиардер, 17 лет колонии строгого режима по новому обвинению в получении взяток. Также гособвинение просит назначить ему штраф в размере 500 млн рублей.
Такое наказание прокуратура просит назначить Дмитрию Захарченко по совокупности с наказанием по первому приговору. Тогда суд назначил бывшему силовику 13 лет колонии строго режима и штраф в размере 118 млн рублей. Также полицейский был лишен званий и государственных наград.
Дмитрий Захарченко был признан виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. При этом по одному эпизоду (получении взятки в размере 800 тысяч долларов) он был оправдан. Сейчас его обвиняют в получении взяток на сумму более 1,4 млрд рублей от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520», которая является одним из подрядчиков «Российских железных дорог».
По версии следствия, полковник полиции оказывал покровительство председателю совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву, а тот оплатил силовику отдых в Сочи на сумму более 800 тысяч рублей.
Кроме того, Захарченко получал взятки за покровительство от совладельцев группы компаний «1520» Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Общая сумма взяток оценивается в 109 млн рублей и 1,3 млрд рублей (эта сумма была получена через посредников Виктора Белевцова и Василия Критинина).
После задержания Дмитрия Захарченко в его квартире следователи обнаружили наличные деньги в рублях и валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей.