Игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров стал фигурантом уголовного дела из-за поста про Георгия Жукова
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста и знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Поводом стал его пост про советского военного начальника Георгия Жукова
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста и знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Поводом стал его пост про советского военного начальника Георгия Жукова.
Согласно материалам следствия, Ровшан Аскеров «не позднее 6 апреля 2022 года» опубликовал в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».
Уголовный кодекс РФ считает реабилитацией нацизма публичное отрицание фактов, установленных в ходе Нюрнбергского процесса, а также одобрение преступлений стран «оси», распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах ВОВ.
Ровшану Аскерову может грозить штраф в размере до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Журналист сообщил, что сейчас он находится в Азербайджане.