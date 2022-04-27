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27 апреля 2022, 16:12

Игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров стал фигурантом уголовного дела из-за поста про Георгия Жукова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста и знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Поводом стал его пост про советского военного начальника Георгия Жукова

Игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров стал фигурантом уголовного дела из-за поста про Георгия Жукова
Фото: Яндекс.Дзен

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против журналиста и знатока телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по статье «Реабилитация нацизма». Поводом стал его пост про советского военного начальника Георгия Жукова.

Согласно материалам следствия, Ровшан Аскеров «не позднее 6 апреля 2022 года» опубликовал в соцсети «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова».

Уголовный кодекс РФ считает реабилитацией нацизма публичное отрицание фактов, установленных в ходе Нюрнбергского процесса, а также одобрение преступлений стран «оси», распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и о ветеранах ВОВ.

Ровшану Аскерову может грозить штраф в размере до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Журналист сообщил, что сейчас он находится в Азербайджане.

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