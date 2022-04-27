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27 апреля 2022, 15:15

Осужденного в США на 20 лет летчика Ярошенко обменяли на американского студента

Россия обменяла осужденного американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме с 2011 года

Осужденного в США на 20 лет летчика Ярошенко обменяли на американского студента
Фото: rtvi.com

Россия обменяла осужденного американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме с 2011 года.

Представитель МИД России сообщил агентству ТАСС, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который был осужден в США на 20 лет.

Американский студент Тревор Рид летом 2020 года был приговорен к 9 годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителей правоохранительных органов.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году и затем экстрадирован в США. Американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

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