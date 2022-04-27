Осужденного в США на 20 лет летчика Ярошенко обменяли на американского студента
Россия обменяла осужденного американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме с 2011 года
Россия обменяла осужденного американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который находится в американской тюрьме с 2011 года.
Представитель МИД России сообщил агентству ТАСС, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который был осужден в США на 20 лет.
Американский студент Тревор Рид летом 2020 года был приговорен к 9 годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителей правоохранительных органов.
Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году и затем экстрадирован в США. Американский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.