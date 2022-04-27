27 апреля 2022, 15:04
Россия вышла из состава Всемирной туристической организации ООН
ЮНВТО оказывает помощь международному туризму, занимается укреплением дружеских и культурных связей, а также научно-исследовательской работой в сфере туризма
Фото: dunyo.news
Россия выходит из состава Всемирной туристической организации ООН (ЮНВТО). Об этом сообщается в Twitter посольства РФ в Испании.
Организация была основана в 1975 году. В том же году к ней присоединился СССР.
ЮНВТО оказывает помощь международному туризму, занимается укреплением дружеских и культурных связей, а также научно-исследовательской работой в сфере туризма.
Генсекретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил, что приостановка членства России в организации «станет примером того, что все страны должны соблюдать правила». По словам функционера, в организации нет места стране, «которая два месяца бомбит другую».