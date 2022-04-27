Россию из-за санкций в ближайшие годы ждет «очень сложная ситуация»
В своем выступлении на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Алексей Кудрин заявил, что сейчас российская экономика переживает непростой период, а ее падение по итогам 2022 года составит 8,8%
Россия в ближайшие полтора-два года из-за санкций будет находиться в «очень сложной ситуации». Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
В своем выступлении на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Алексей Кудрин заявил, что сейчас российская экономика переживает непростой период, а ее падение по итогам 2022 года составит 8,8%. Согласно более консервативному сценарию, падение экономики составит 12,4%.
Глава Счетной палаты прогнозирует, что текущий кризис будет масштабнее кризиса 2009 года или кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Алексей Кудрин также сообщил, что дополнительные расходы правительства на реализацию антикризисных мер составят не менее 4 трлн рублей.
В свою очередь аналитики S&P Global Market Intelligence прогнозируют, что России понадобится 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций. Падение ВВП, по их данным, в 2022 году составит 11,1%, сообщает РБК.