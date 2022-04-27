Российские власти ввели санкции против 287 британских депутатов
Российские власти ввели персональные санкции в отношении 287 членов Палаты общин парламента Великобритании. В МИД РФ заявили, что такая мера была принята в ответ на санкции против российских граждан и компаний
Российские власти ввели персональные санкции в отношении 287 членов Палаты общин парламента Великобритании. В МИД РФ заявили, что такая мера была принята в ответ на санкции против российских граждан и компаний.
Всего в Палате общин 650 человек. Санкции затронули только 287 парламентариев (213 консерваторов и 74 лейбориста).
«На основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 287 членов палаты общин британского парламента. Указанные лица <...> принимали наиболее активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании», - говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства России.
Напомним, что ранее британские власти ввели визовые и экономические санкции против 386 депутатов Госдумы РФ из-за проведения спецоперации в Украине.