27 апреля 2022, 13:51
Мобильные приложения российских авиакомпаний удалили из магазина App Store
В «Аэрофлоте» сообщили, что ранее установленное на устройства с операционными системами iOS или Android приложение авиакомпании пока работает в штатном режиме
Фото: u-f.ru
Мобильные приложения российских авиакомпаний «Аэрофлот» и «ЮТэйр» исчезли из магазина App Store.
В «Аэрофлоте» сообщили, что ранее установленное на устройства с операционными системами iOS или Android приложение авиакомпании пока работает в штатном режиме.
В пресс-службе перевозчика рекомендовали пассажирам не переустанавливать мобильное приложение, так как сейчас его скачать заново уже невозможно.
В Utair удаление своего мобильного приложения из App Store пока не прокомментировали.
Напомним, что «Аэрофлот» попал в санкционный список Евросоюза из-за спецоперации в Украине.
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