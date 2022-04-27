27 апреля 2022, 12:59
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Азербайджан, Казахстан, Армению и Азербайджан до конца октября
«Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов в страны ближнего зарубежья - Азербайджан, Казахстан, Армению и Азербайджан. Полеты приостановлены до 29 октября текущего года
Фото: samolety.org
«Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов в страны ближнего зарубежья - Азербайджан, Казахстан, Армению и Азербайджан. Полеты приостановлены до 29 октября текущего года.
На сайте авиакомпании сообщается, что полеты в указанные страны приостанавливаются в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран для российских перевозчиков.
Напомним, что Евросоюз в рамках санкций запретил поставлять, продавать, обслуживать и страховать европейские самолеты, которые находятся в лизинге у российских авиакомпаний. «Уральские авиалинии» перерегистрировали в российский реестр 50 своих самолетов из 54. Кроме того, компания из-за сокращения пассажиропотока отправила часть сотрудников в простой.