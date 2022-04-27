27 апреля 2022, 12:48
Десять европейских стран согласились платить за газ в рублях и открыли счета в Газпромбанке
Кто из европейцев согласился на условия Москвы в вопросе оплаты газа рублями, агентство не уточняет. Ранее стало известно, что Польша и Болгария платить в российской валюте через Газпромбанк отказались, а Венгрия и Австрия – согласились
Фото: rupec.ru
Десять европейских стран из числа «недружественных» России согласились оплачивать поставленный газ в рублях на фоне приостановки поставок в Польшу и Болгарию.
По данным агентства Bloomberg, десять европейских стран уже открыли счета в Газпромбанке, который будет конвертировать валюту в рубли, а четыре страны даже провели оплату.
Кто из европейцев согласился на условия Москвы в вопросе оплаты газа рублями, агентство не уточняет. Ранее стало известно, что Польша и Болгария платить в российской валюте через Газпромбанк отказались, а Венгрия и Австрия – согласились.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявления «Газпрома» о приостановках поставок топлива в Польшу и Болгарию шантажом.