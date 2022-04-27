27 апреля 2022, 11:59
Глава Минпросвещения объявил о проверке всех детсадов и школ после трагедии в «Рябинке»
Министр просвещения России Сергей Кравцов распорядился провести проверку всех школ и детских садов на предмет обеспечения безопасности в связи со вчерашним происшествием в Ульяновской области
Фото: ulpravda.ru
Министр просвещения России Сергей Кравцов распорядился провести проверку всех школ и детских садов на предмет обеспечения безопасности в связи со вчерашним происшествием в Ульяновской области.
Министр заявил, что все всех дошкольных и школьных учреждениях должна быть усилена безопасность, сообщает ТАСС.
Напомним, что 26 апреля в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области 26-летний Руслам Ахтямов открыл стрельбу из ружья во время тихого часа. Мужчина застрелил двоих детей и воспитателя. Еще одна сотрудница была госпитализирована с ранением в плечо. Злоумышленник покончил с собой.
Ульяновские СМИ ранее сообщили, что охранника в «Рябинке» не было. В саду была установлена только «тревожная кнопка».