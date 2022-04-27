Российские пользователи гаджетов Apple подали в суд на компанию из-за отключения Apple Pay
Владельцы устройств Apple подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы с требованием выплатить им компенсацию за невозможность пользоваться электронным кошельком Apple Pay из-за санкций. В суд обратились 20 человек
Владельцы устройств Apple подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы с требованием выплатить им компенсацию за невозможность пользоваться электронным кошельком Apple Pay из-за санкций. В суд обратились 20 человек, сообщает «КоммерсантЪ».
В своем заявлении истцы указали, что покупали смартфоны iPhone, часы Apple Watch и компьютеры Mac с «исправно работающим сервисом», однако из-за политического решения Apple они были лишены возможности использовать программное обеспечение в полной мере.
В DestraLegal.ru, которая представляет интересы истцов, считают, что отключение функции бесконтактной оплаты «является недостатком в силу закона о защите прав потребителей». В этой связи пользователи гаджетов Apple рассчитывают на компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей каждому. Также истцы требуют «соразмерного уменьшения стоимости» товаров американской компании.
Напомним, что сервис бесконтактной оплаты Apple Pay перестал быть доступным для россиян из-за прекращения работы платежных систем Visa и Mastercard в РФ. При этом в Apple Pay отказались поддерживать оплату через банковские карты российской платежной системы «Мир». Аналогичная ситуация произошла с сервисом оплаты Google Pay.
Ранее российские граждане подали коллективный иск в Хамовнический суд Москвы к стриминговому сервису Netflix, который отказался предоставлять услуги на территории РФ. Истцы требуют выплатить им 60 млн рублей компенсации.