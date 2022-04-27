27 апреля 2022, 11:03
Австрия согласилась оплачивать поставки российского газа в рублях
Канцлер страны Карл Нехаммер заявил, что получил от президента России Владимира Путина гарантии безопасности поставок газа. В Австрии также считают, что оплата российского газа через открытие счета в Газпромбанке не противоречит условиям санкций
Фото: iz.ru
Австрия на фоне прекращения поставок российского газа в Польшу и Болгария согласилась оплачивать топливо в рублях.
Канцлер страны Карл Нехаммер заявил, что получил от президента России Владимира Путина гарантии безопасности поставок газа. В Австрии также считают, что оплата российского газа через открытие счета в Газпромбанке не противоречит условиям санкций.
Ранее платить за газ в российских рублях согласилась Венгрия. Власти страны заявили, что граждане не должны страдать из-за отношений между Россией, Украиной и Евросоюзом.
Напомним, что днем ранее российский «Газпром» прекратил поставки топлива в Польшу и Болгарию из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.