Вице-президент «Газпромбанка» уехал из России в Украину и вступил в ряды теробороны
«Я больше не мог находиться в России. По национальности я украинец, родился в Ахтырке, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние», - заявил топ-менеджер
Вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил в ряды теробороны.
В интервью The Insider (издание признано иностранным агентом) бывший топ-менеджер рассказал, что родился в Сумской области, поэтому принял решение вернуться на родину и защищать ее.
«Я больше не мог находиться в России. По национальности я украинец, родился в Ахтырке, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого», - заявил Игорь Волобуев.
Топ-менеджер также прокомментировал недавнюю гибель своего коллеги - бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Напомним, что по версии Следственного комитета России, г-н Аваев убил жену и ребенка, а затем покончил с собой.
Игорь Волобуев считает, что его бывшего коллегу убили, а замаскировали все под суицид.
«Хочу уточнить — он был не просто вице-президент, он был первый президент, через одну должность. (…) Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность», - заявил Игорь Волобуев.