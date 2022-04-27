В Канаде примут закон о продаже конфискованных активов фигурантов санкционных списков
Правительство Канады подготовило законопроект, который разрешит выставлять на продажу конфискованное имущество. В случае принятия этот закон будет распространяться на арестованные активы российских граждан
Правительство Канады подготовило законопроект, который разрешит выставлять на продажу конфискованное имущество. В случае принятия этот закон будет распространяться на арестованные активы российских граждан, попавших в санкционные списки.
Согласно тексту документа, канадские власти смогут конфисковывать и продавать виллы, квартиры, яхты, самолеты, а также банковские счета и криптовалютные кошельки попавших под санкции лиц и организаций, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
Предполагается, что решение о конфискации и продаже активов должно быть одобрено Верховным судом Канады.
Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что возможность подавать конфискованные активы фигурантов санкционных списков позволит изыскать средства на выплату компенсаций пострадавшим гражданам.
В случае вступления этого закона в силу Канада станет первой страной в G7 («большой семерки»), которая пошла на такой шаг в расширении санкционного режима.