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27 апреля 2022, 07:55

В Канаде примут закон о продаже конфискованных активов фигурантов санкционных списков

Правительство Канады подготовило законопроект, который разрешит выставлять на продажу конфискованное имущество. В случае принятия этот закон будет распространяться на арестованные активы российских граждан

В Канаде примут закон о продаже конфискованных активов фигурантов санкционных списков
Фото: s1.stc.all.kpcdn.net

Правительство Канады подготовило законопроект, который разрешит выставлять на продажу конфискованное имущество. В случае принятия этот закон будет распространяться на арестованные активы российских граждан, попавших в санкционные списки.

Согласно тексту документа, канадские власти смогут конфисковывать и продавать виллы, квартиры, яхты, самолеты, а также банковские счета и криптовалютные кошельки попавших под санкции лиц и организаций, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Предполагается, что решение о конфискации и продаже активов должно быть одобрено Верховным судом Канады.

Глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что возможность подавать конфискованные активы фигурантов санкционных списков позволит изыскать средства на выплату компенсаций пострадавшим гражданам.

В случае вступления этого закона в силу Канада станет первой страной в G7 («большой семерки»), которая пошла на такой шаг в расширении санкционного режима.

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