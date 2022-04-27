Сенатор Людмила Нарусова передала в прокуратуру данные солдат-срочников, которые участвуют в спецоперации в Украине
Член Совета Федерации Людмила Нарусова передала генеральному прокурору Игорю Краснову папку с фамилиями солдат срочной службы, которые вопреки заявлениям властей продолжают участвовать в спецоперации в Украине
Член Совета Федерации Людмила Нарусова передала генеральному прокурору Игорю Краснову папку с фамилиями солдат срочной службы, которые вопреки заявлениям властей продолжают участвовать в спецоперации в Украине.
Сенатор рассказала изданию «Агентство», что в переданной папке содержатся доказательства того, что срочники продолжают участвовать в боевых действиях в соседней страны. При этом президент Владимир Путин и руководство Минобороны уверяет, что срочников в Украине нет.
Людмила Нарусова попросила генпрокурора расследовать отправку солдат-срочников в зону боевых действий.
В папке сенатора также указаны имена срочников, которые вернулись в Россию после соответствующего приказа президента, однако Минобороны отказывается признавать факт того, что они были в Украине. По этой причине военнослужащим отказывают в получении медицинской помощи в ведомственных госпиталях.