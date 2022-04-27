В Госавтоинспекции назвали МКАД самой опасной магистралью столицы
В тройку самых опасных магистралей Москвы также вошли Варшавское шоссе и Калужское шоссе. Точную статистику по количеству ДТП со смертельным исходом ведомство не приводит
Фото: kolesa.ru
Московская кольцевая автодорога (МКАД) остается самой опасной для водителей и их пассажиров столичной магистралью.
В Госавтоинспекции сообщили, что на МКАДе происходит большинство аварий, в которых гибнут люди.
В тройку самых опасных магистралей Москвы также вошли Варшавское шоссе и Калужское шоссе. Точную статистику по количеству ДТП со смертельным исходом ведомство не приводит.
В ГИБДД уточнили, что чаще всего на МКАДе происходят столкновения автомобилей, наезды на стоящие транспортные средства (в основном из-за технической неисправности) и наезды на препятствия (барьерные ограждения), сообщает «КоммерсантЪ».