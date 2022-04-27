«Газпром» уведомил Польшу о прекращении поставок газа из-за отказа оплачивать его в рублях
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила о планах российского «Газпрома» полностью приостановить поставки топлива с 27 апреля по ямальскому контракту
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила о планах российского «Газпрома» полностью приостановить поставки топлива с 27 апреля по ямальскому контракту.
Решение «Газпрома» связано с отказом PGNiG оплачивать поставки российского газа с обязательной конвертацией в рубли, сообщает «Интерфакс».
Предполагается, что «Газпром экспорт» остановит поставки топлива ровно в 9:00 по московскому времени 27 апреля. Поставки остановят через пункты приема-сдачи «Дроздовичи», «Высокое», «Тетеровка» и «Кондратки», то есть через все точки входа российского газа в Польшу.
Польская сторона заявила, что приостановка экспорта газа нарушает условия контракта, а PGNiG примет меры для восстановления поставок природного газа.
Напомним, что Россия в ответ на санкции и заморозку своих активов за границей потребовала от «недружественных» государств оплачивать поставленный газ в рублях.Для этого иностранным потребителям предлагается открыть счета в Газпромбанке.
В Москве заявили, что в случае отказа от оплаты в рублях «действующие контракты будут остановлены».