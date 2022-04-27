Глава Минобороны Великобритании назвал легитимными удары ВСУ по объектам на территории России
Целью таких ударов является нарушение цепочки снабжения, которые «в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле», заявил британский чиновник
Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи назвал «абсолютно легитимными» удары украинских войск по объектам на территории России. Таким образом он прокомментировал сообщения российских властей об обстреле украинскими военными территории Белгородской и Брянской областей.
Целью таких ударов является нарушение цепочки снабжения, которые «в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле», заявил чиновник изданию The Guardian.
Министр также добавил, что использование украинскими военными британского оружия для нанесения ударов по российским объектам не является проблемой.
«Вопрос в том, приемлемо ли, если наше [британское] оружие будет использовано украинцами против легитимных российских военных целей? <…> Это украинцы выбирают цели, не производитель или экспортер оружия», - заявил Джеймс Хиппи.
Одновременно с этим британский министр заявил, что и для России в той же степени являются легитимными удары по целям в Западной Украине с целью разрушения цепочек снабжения.