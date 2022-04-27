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27 апреля 2022, 01:39

Глава Минобороны Великобритании назвал легитимными удары ВСУ по объектам на территории России

Целью таких ударов является нарушение цепочки снабжения, которые «в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле», заявил британский чиновник

Глава Минобороны Великобритании назвал легитимными удары ВСУ по объектам на территории России
Фото: news.ru

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи назвал «абсолютно легитимными» удары украинских войск по объектам на территории России. Таким образом он прокомментировал сообщения российских властей об обстреле украинскими военными территории Белгородской и Брянской областей.

Целью таких ударов является нарушение цепочки снабжения, которые «в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле», заявил чиновник изданию The Guardian.

Министр также добавил, что использование украинскими военными британского оружия для нанесения ударов по российским объектам не является проблемой.

«Вопрос в том, приемлемо ли, если наше [британское] оружие будет использовано украинцами против легитимных российских военных целей? <…> Это украинцы выбирают цели, не производитель или экспортер оружия», - заявил Джеймс Хиппи.

Одновременно с этим британский министр заявил, что и для России в той же степени являются легитимными удары по целям в Западной Украине с целью разрушения цепочек снабжения.

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