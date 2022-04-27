27 апреля 2022, 01:06
IIHF лишила Россию права на проведение Чемпионата мира по хоккею 2023 года
В целях обеспечения безопасности и благополучия игроков, болельщиков, СМИ и официальных лиц, совет организации принял решение отозвать у России право на проведение ЧМ-2023 по хоккею
Фото: ruposters.ru
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение лишить Россию права на проведение Чемпионата мира в 2023 году из-за проведения спецоперации в Украине.
В официальном сообщении федерации говорится, что в целях обеспечения безопасности и благополучия игроков, болельщиков, СМИ и официальных лиц, совет организации принял решение отозвать у России право на проведение ЧМ-2023 по хоккею.
Напомним, что ледовый турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Страна, которая примет чемпионат вместо России, будет объявлена позже.
Ранее Международной федерации хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение молодежного чемпионата мира 2023. Матчи должны были состояться в Новосибирске и Омске.