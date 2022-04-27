27 апреля 2022, 00:37
Консульство Нидерландов приостановило выдачу россиянам краткосрочных виз
Консульство Нидерландов в Москве на этой неделе приостановит выдачу краткосрочных виз российским гражданам в ответ на высылку своих сотрудников из страны
Фото: themoscowtimes.com
Консульство Нидерландов в Москве на этой неделе приостановит выдачу краткосрочных виз российским гражданам в ответ на высылку своих сотрудников из страны.
В заявлении консульства говорится, что в ответ на решение правительства РФ объявить сотрудников консульского отдела посольства Нидерландов персонами нон грата, МИД королевства «вынужденно принял решение» приостановить с 27 апреля выдачу российским гражданам виз на кратковременное пребывание в стране.
Исключения будут сделаны для запросов на визы по гуманитарным причинам и временный вид на жительство (MVV), сообщает «Интерфакс».
Напомним, что 19 апреля МИД России сообщил о высылке 14 сотрудников голландского посольства в Москве и одного сотрудника Генконсульства в Санкт-Петербурге.