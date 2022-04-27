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27 апреля 2022, 00:03

Команда Алексея Навального составила список из 6 тысяч человек, против которых нужно ввести санкции

Соратники Алексея Навального список российских чиновников и публичных лиц, против которых они предложили Западу ввести персональные санкции. Всего в этом списке 6 тысяч человек, который оппозиционеры считают причастными к коррупции

Команда Алексея Навального составила список из 6 тысяч человек, против которых нужно ввести санкции
Фото: ТАСС

Соратники Алексея Навального список российских чиновников и публичных лиц, против которых они предложили Западу ввести персональные санкции. Всего в этом списке 6 тысяч человек, который оппозиционеры считают причастными к коррупции и разжиганию боевых действий на территории Украины.

Список потенциальных фигурантов санкционного списка поделен на несколько частей: «организаторы войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина», «продажные знаменитости», «ключевые чиновники».

Например, президент Владимир Путин, представители Минобороны и члены Совета безопасности попали в категорию «организаторы войны».

Также в общем списке команды Навального оказались блогер и журналист Ксения Собчак, дизайнер Артемий Лебедев, епископ Тихон Шевкунов (по данным СМИ духовник Путина), журналист Олег Кашин, шахматист Сергей Карякин, актер Иван Охлобыстин, телеведущие Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев и Наиля Аскер-заде, блогеры Эрик Давидович и Дмитрий Пучков.

«Экстремальные времена требуют экстремальных решений. Мы добьемся того, чтобы все те, кто несет ответственность за эту войну, были наказаны», - сообщил оппозиционер Леонид Волков (признан инагентом, а также внесен в список террористов и экстремистов).

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