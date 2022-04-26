26 апреля 2022, 17:11
Минцифры попросило IT-компании заняться созданием отечественного аналога App Store и Google Pay
Разрабатывать его будет компания VK, а бета-версию магазина мобильных приложений планируется запустить до конца мая текущего года, сообщил глава ведомства Максут Шадаев
Фото: fainaidea.com
Министерство цифрового развития РФ обратилось к IT-компаниям с просьбой создать отечественный аналог магазинов приложений App Store и Google Pay.
Разрабатывать его будет компания VK, а бета-версию магазина мобильных приложений планируется запустить до конца мая текущего года, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Напомним, что российские власти планировали запустить аналог заблокированной в РФ соцсети Instagram (продукт компании Meta, признанной в России экстремистской) под названием Росграм, однако приложение так и не заработало.