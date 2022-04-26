26 апреля 2022, 16:40
Российские магазины Zara могут возобновить работу уже 1 мая
Предполагается, что магазины Zara в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге и других российских городах возобновят свою работу 1 мая. Работать торговые точки будут в штатном режиме – с 10.00 до 22.00
Фото: artexdirect.com
Магазины испанского бренда одежды Zara (принадлежат компании Inditex) планируют возобновить свою работу в России. Об этом сообщается на сайте сети.
Предполагается, что магазины Zara в Москве, Ростове-на-Дону, Воронеже, Санкт-Петербурге и других российских городах возобновят свою работу 1 мая. Работать торговые точки будут в штатном режиме – с 10.00 до 22.00.
Накануне управляющий испанской сетью магазинов одежды Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сообщил, что компания планирует в скором времени вернуться на российский рынок, если этому будут благоприятствовать условия.
Напомним, что российские магазины Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear (все входят в структуру Inditex) закрылись в марте из-за спецоперации в Украине.